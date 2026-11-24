Глава Ростеха озвучил условие запуска нового инвестцикла промышленности в РФ Чемезов: промышленность в РФ может запустить новый инвестцикл при ставке ЦБ 6-7%

Москва24 ноя Вести.Промышленность в России могла бы начать новый инвестиционный цикл при ключевой ставке на уровне 6-7%, при таком условии инвестиции смогли бы начать восстанавливаться в течение года, заявил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

По его мнению, высокая ставка по кредитам привела к тому, что возможностей для инвестирования практически не осталось.

Я считаю, что промышленность могла бы запустить новый инвестиционный цикл при ключевой ставке в 6-7%. Если ее отпустить до этого уровня, то, думаю, в течение года инвестиции могли бы начать восстанавливаться … Мы слышим высказывания, что сейчас только у оборонной области все хорошо, но нам ничуть не легче, чем другим приводит слова Чемезова агентство

Глава госкорпорации подчеркнул, что отсутствие дешевых кредитов мешает Ростеху "развивать новые проекты, большую часть прибыли съедают проценты".

Рост выручки Ростеха в 2025 году составил 25%, до 4,5 трлн рублей, однако прибыль предприятий госкорпорации – 76 млрд рублей, что на 42% меньше, чем в 2024 году.

Ранее Чемезов рассказал о задачах РФ по экспорту вооружений.