Глава Ростеха Чемезов рассказал о задаче по экспорту вооружений Чемезов: Россия намерена занять второе место в мире по экспорту оружия

Москва24 ноя Вести.Россия намерена закрепиться на втором место в мире по экспорту вооружений, заявил ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Сейчас задача стоит - закрепить за собой второе место [по экспорту вооружений в мире], это реально, хотя мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армии сказал Чемезов

По его словам, Франция, Южная Корея и другие страны пытаются потеснить РФ на мировом рынке, однако "ничего у них не получится".

В том же интервью Чемезов сообщил, что в России нет дефицита каких-либо видов вооружений, а потребности Министерства обороны удовлетворяются в полном объеме.