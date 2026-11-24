Москва24 нояВести.Россия намерена закрепиться на втором место в мире по экспорту вооружений, заявил ТАСС глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Сейчас задача стоит - закрепить за собой второе место [по экспорту вооружений в мире], это реально, хотя мы воюем и в первую очередь должны выполнять гособоронзаказ для своей армиисказал Чемезов
По его словам, Франция, Южная Корея и другие страны пытаются потеснить РФ на мировом рынке, однако "ничего у них не получится".
В том же интервью Чемезов сообщил, что в России нет дефицита каких-либо видов вооружений, а потребности Министерства обороны удовлетворяются в полном объеме.