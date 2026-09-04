В РСПП заявили, что 70% компаний почти не имеют ресурсов для инвестиций Шохин: 70% компаний почти не имеют ресурсов для инвестиций

Москва4 сен Вести.Российские компании ограничивают инвестиционные проекты, у 70% компаний почти нет ресурсов для инвестиций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Кроме статистики мы замеряем по опросам ощущения компании. На самом деле только 9% опрошенных говорят, что у них есть ресурсы для продолжения инвестиционных проектов. Именно в большей части для продолжения, нежели для запуска новых. И порядка 70% говорят, что инвестиционных ресурсов нет либо они очень сильно ограничены заявил он

При этом оставшиеся компании-респонденты отвечают, что для них вопрос инвестпроектов не в приоритете.