Москва31 авг Вести.Новая экономическая модель России может быть основана на "трех китах" вместо сформулированных другими экспертами "семи столпов": это человек, частный бизнес и инновации, заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Ранее эксперты аналитического центра "Третий Рим" на базе РАНХиГС назвали "семь столпов" новой экономической стратегии РФ вместо прежней российской экономической модели, основанной на мобилизации ресурсов и расширении за счет новых ресурсов.

Предложенные "семь столпов" можно трансформировать в "три кита" — развитие людей, бизнеса и технологий сказал Шохин в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ)

По его словам, первый кит – это люди, инвестиции в их образование, инфраструктуру, медицину и возможности для саморазвития, которые полностью окупятся.

Вторым китом Шохин назвал частный бизнес как двигатель прогресса в хозяйственной сфере. Как подчеркнул глава РСПП, важно, чтобы бизнес был защищен, а государство в условиях экстремальной глобальной неопределенности обеспечивало предсказуемость, а также регуляторную и фискальную прогнозируемость.

Третьим китом являются инновационные технологические решения, которые могут применяться в бизнесе, социальной сфере и госуправлении, а также инфраструктуре и энергетике, полагает Шохин.

Ранее эксперты центра "Третий Рим" предложили перейти с 2027 года к модели, в которой основными источниками роста станут повышение отдачи труда и капитала, технологии и более эффективное распределение ресурсов.