Москва17 ноя Вести.Уникальность совместного российско-китайского университета в Шэньчжэне, созданного МГУ имени М. В. Ломоносова и Пекинским политехническим институтом, заключается в механизме взаимодействия между ними, заявил ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Самое главное — уникальный механизм взаимодействия, потому что преподаватели из МГУ, из России в целом активно очень участвуют здесь в подготовке студентов сказал он

Министр подчеркнул, что речь идет не только об образовательных процессах и возможности получить два диплома, но и о большом культурном обмене.

Сюда периодически приезжают выдающиеся представители российской, русской культуры. И это такая точка притяжения сказал Фальков

В 2014 году в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай был подписан меморандум между министерствами образования обеих стран о сотрудничестве по проекту совместного университета МГУ и ППИ.

13 сентября 2017 с участием вице-премьеров России и Китая состоялась церемония открытия совместного университета. В этом же году вуз принял первых студентов - 118 бакалавров и 26 магистров.