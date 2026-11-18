В переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе участвуют Лавров и Ушаков

Лавров и Ушаков участвуют в переговорах лидеров РФ и КНР в узком составе В переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе участвуют Лавров и Ушаков

Москва18 ноя Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков участвуют в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. Об этом заявила пресс-служба Кремля.

Российско-китайские переговоры на высшем уровне в Шэньчжэне продолжились за рабочим завтраком, сообщили там.

С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков говорится в сообщении

Двусторонние переговоры лидеров России и Китая проходят в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" на вилле "Цилиньюань".