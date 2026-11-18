Москва18 нояВести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков участвуют в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе. Об этом заявила пресс-служба Кремля.
Российско-китайские переговоры на высшем уровне в Шэньчжэне продолжились за рабочим завтраком, сообщили там.
С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаковговорится в сообщении
Двусторонние переговоры лидеров России и Китая проходят в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" на вилле "Цилиньюань".