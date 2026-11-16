Ушаков: Путин обсудит на переговорах с Си в узком составе внешнюю политику

Путин обсудит на переговорах с Си Цзиньпином в узком составе внешнюю политику Ушаков: Путин обсудит на переговорах с Си в узком составе внешнюю политику

Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин обсудит на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе внешнеполитическую обстановку. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

[Сначала будут] переговоры в расширенном составе и затем рабочий завтрак в узком составе для обсуждения прежде всего стратегических и внешнеполитических проблем сказал он

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва с нетерпением ждет очередной встречи Путина и Си Цзиньпина, которая ожидается в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.