Путин пошутил об усталости на саммите ШОС

На вопрос Рахмона об усталости Путин ответил шуткой Путин пошутил об усталости на саммите ШОС

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос главы Таджикистана Эмомали Рахмона об усталости на насыщенном мероприятиями саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Кадры общения двух лидеров показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Президент Таджикистана спросил российского лидера, не устал ли он.

А чего мы? Мы ж не мешки с песком грузим пошутил Путин

1 сентября Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Бишкеке, обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности.