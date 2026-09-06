Москва6 сенВести.Президент России Владимир Путин ответил шуткой на вопрос главы Таджикистана Эмомали Рахмона об усталости на насыщенном мероприятиями саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Кадры общения двух лидеров показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Президент Таджикистана спросил российского лидера, не устал ли он.
А чего мы? Мы ж не мешки с песком грузимпошутил Путин
1 сентября Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Бишкеке, обсуждались вопросы обеспечения региональной безопасности.