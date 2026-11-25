Путин: товарооборот России и Брунея в этом году превысит 1 млрд долларов

Путин назвал объем товарооборота РФ с Брунеем Путин: товарооборот России и Брунея в этом году превысит 1 млрд долларов

Москва25 ноя Вести.Товарооборот России и Брунея в 2026 году превысит 1 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, прибывшим в Россию с государственным визитом.

В этом году у нас будет оборот свыше миллиарда долларов подчеркнул российский лидер

По словам Путина, торгово-экономические связи двух стран развиваются: объем пока скромный, однако тенденции очень хорошие. Созданы хорошие предпосылки для развития в будущем, прежде всего благодаря сотрудничеству в области финансовых отношений, которое открывает возможности для развития контактов по всем линиям.