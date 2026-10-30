Путин: товарооборот между РФ и Суданом за 2025 год вырос в два раза

Путин: товарооборот между Россией и Суданом за 2025 год вырос в два раза Путин: товарооборот между РФ и Суданом за 2025 год вырос в два раза

Москва30 окт Вести.Товарооборот между Россией и Суданом за 2025 год вырос в два раза. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце, где в пятницу, 30 октября, у него встречи с лидерами африканских стран.

Около часа дня началась встреча главы российского государства с председателем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Путин отметил, что Судан - важный партнер России в арабском мире и на Африканском континенте. По заявлению президента РФ, в этом году исполнилось 70 лет установлению дипломатических отношений. Путин также указал на то, что сотрудничество носит дружественный характер и продолжает развиваться, несмотря на сложности, с которыми столкнулся Судан.

Объем российско-суданской торговли в прошлом году увеличился более чем в два раза. А в январе-августе текущего года прибавил еще 25%. Это очень хорошая динамика сказал российский лидер

По словам Путина, Судан входит в десятку ведущих торговых партнеров России в Африке.

Ранее Путин заявил, что Россия и страны Африки согласовали трехлетний план действий.