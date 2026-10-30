Судан заявил о необходимости укрепления связей с Россией во всех сферах

Глава Суверенного совета Судана призвал расширить сотрудничество с РФ Судан заявил о необходимости укрепления связей с Россией во всех сферах

Москва30 окт Вести.Судан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией по всем направлениям. Об этом заявил председатель Суверенного совета республики Абдель Фаттах аль-Бурхан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Большом Кремлевском дворце.

В связи с изменениями на международном и региональном уровне мы нуждаемся больше, чем когда-либо раньше, в расширении сотрудничества между нашими странами на взаимоприемлемых основах, чтобы мы могли продолжить наше сотрудничество во всех сферах сказал аль-Бурхан

Он выразил уверенность, что встреча с российским лидером придаст новый импульс двусторонним отношениям. По словам главы Суверенного совета, у Москвы и Хартума сохраняются широкие возможности для развития взаимодействия.

Встреча состоялась после третьего саммита "Россия – Африка", который прошел в Москве 28–29 октября.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу у Путина также запланированы 11 двусторонних встреч, в том числе с президентами Ганы, Конго, ЦАР и Сомали.