Глава Судана процитировал Толстого на церемонии в РГГУ

Глава Судана процитировал Толстого Глава Судана процитировал Толстого на церемонии в РГГУ

Москва30 окт Вести.Глава Суверенного Совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан на торжественной церемонии в РГГУ процитировал русского писателя Льва Толстого, вспомнив фразу классика о том, что значимые перемены начинаются с мысли.

30 октября суданского политика, находящегося с визитом в Москве, удостоили дипломом и регалиями почетного доктора РГГУ за вклад в развитие отношений Судана с российской стороной.

Все великие перемены в жизни одного человека или всего человечества начинаются и совершаются только в мысли процитировал аль-Бурхан слова Льва Толстого

28-29 октября в Москве проходил саммит Россия-Африка. 30 октября у президента РФ Владимира Путина встречи с африканскими лидерами в Большом Кремлевском дворце.