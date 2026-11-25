Султан Брунея: для нас важен будущий визит президента Путина, если он произойдет

Султан Брунея: для нас важен будущий визит Путина, если он произойдет Султан Брунея: для нас важен будущий визит президента Путина, если он произойдет

Москва25 ноя Вести.Для Брунея важен будущий визит российского лидера Владимира Путина. Такое заявление сделал султан Брунея Хассанал Болкиах.

25 ноября в Кремле проходит встреча султана с главой российского государства. На повестке - перспективы расширения политического диалога и экономического сотрудничества.

Я думаю, что ваш визит в Бруней имел очень большое значение, и ваш будущий визит в Бруней, если он произойдет, будет для нас очень важным сказал султан Путину

Кроме того, Хассанал Болкиах заявил, в частности, что сотрудничество России и Брунея укреплялось последние 35 лет и продолжит делать это дальше.