Путин 25 ноября примет султана Брунея, который будет в РФ с визитом

Путин примет султана Брунея 25 ноября Путин 25 ноября примет султана Брунея, который будет в РФ с визитом

Москва24 ноя Вести.Президент России Владимир Путин 25 ноября проведет в Москве переговоры с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, который посетит РФ с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят перспективы развития двусторонних отношений, в том числе расширение политического диалога и торгово-экономического сотрудничества, укрепление связей в сфере культуры и образования.

Также лидеры обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам переговоров Владимир Путин и Хассанал Болкиах примут совместную декларацию говорится в сообщении

Последняя состоявшаяся встреча президента России и султана Брунея прошла 17 июня 2026 года на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. Тогда Путин отметил положительную динамику двустороннего товарооборота и указал на перспективы сотрудничества в сфере туризма, развитию которого способствует действующий между странами двухнедельный безвизовый режим.