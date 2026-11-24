Султан Брунея прибыл в Москву с государственным визитом Фальков встретил султана Брунея Болкиаха в Москве

Москва24 ноя Вести.Султан Брунея-Даруссалама Хассанал Болкиах прибыл в Москву с государственным визитом. В международном аэропорту Внуково-2 главу иностранного государства встретил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В торжественной церемонии встречи также приняли участие высокопоставленные представители Министерства иностранных дел, включая заместителя министра Андрея Руденко, и руководящий состав Минобрнауки.

На 25 ноября запланированы переговоры монарха с президентом России Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить укрепление двустороннего политического диалога, развитие торгово-экономических связей и расширение взаимодействия в образовательной и культурной сферах.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным международным проблемам и подпишут по итогам встречи совместную декларацию.

В текущем году Россия и Бруней отмечают 35-летие установления дипломатических отношений. Последняя встреча глав двух государств состоялась в июне 2026 года в рамках саммита Россия — АСЕАН, проходившего в Казани.

Ранее Путин подчеркнул, что у РФ и Брунея есть большой потенциал для развития туризма и гуманитарного сотрудничества.