МИД: Лавров провел 14 двусторонних встреч за день на Генассамблее ООН

Лавров провел 14 двусторонних встреч в третий день недели высокого уровня ГА ООН МИД: Лавров провел 14 двусторонних встреч за день на Генассамблее ООН

Москва26 сен Вести.Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров провел 14 двусторонних встреч в третий день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

За минувший день министр иностранных дел провел 14 двусторонних встреч говорится в публикации

Его собеседниками стали зампредседателя Руководящего президентского совета Йемена, вице-президент Уганды, премьер-министр Барбадоса, а также министры иностранных дел Ирака, Индии, Казахстана, Сингапура, Судана, Кувейта, Гватемалы, Уругвая, Гайаны, Марокко и Мальдив.

Общие прения 81-й сессии Ассамблеи проходят с 22 по 26 сентября. Традиционно именно в эти дни лидеры и министры используют площадку для ключевых переговоров.