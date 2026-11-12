Путин на Совбезе РФ с участием Мединского обсудил переговоры в Абу-Даби

Путин на совещании с Совбезом РФ обсудил итоги переговоров в ОАЭ Путин на Совбезе РФ с участием Мединского обсудил переговоры в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности РФ обсудил итоги переговоров в Абу-Даби, доклад сделал глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ состоялось в четверг вечером вскоре после окончания переговоров со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

В начале совещания российский лидер попросил членов российской делегации в ОАЭ поделиться своими впечатлениями, наблюдениями и результатами работы.

Давайте начнем с, разумеется, Владимира Ростиславовича (Мединского - ред.) как главы нашей делегации сказал Путин

Трехсторонние переговоры России, Украины и США состоялись в столице ОАЭ 10-11 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Путин определит дальнейшую линию в вопросе урегулирования конфликта на Украине на основании отчетов от российской делегации и результатов его встречи с представителями переговорной группы США.