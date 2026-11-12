Песков: темой беседы Путина с коллегами по ОДКБ были итоги переговоров в ОАЭ

Песков назвал тему, которую обсудили на саммите ОДКБ по инициативе Путина Песков: темой беседы Путина с коллегами по ОДКБ были итоги переговоров в ОАЭ

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил с коллегами украинскую проблематику, включая итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос агентства о том, поднималась ли эта тема на саммите в ходе закрытой части беседы, Песков ответил утвердительно.

Ранее Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ ввиду невыполнения страной обязательств перед организацией.

11 ноября в Абу-Даби завершились трехсторонние консультации России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной темой стала архитектура европейской безопасности.