Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудил с коллегами украинскую проблематику, включая итоги трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос агентства о том, поднималась ли эта тема на саммите в ходе закрытой части беседы, Песков ответил утвердительно.
Ранее Песков сообщил, что Армению лишили права голоса в ОДКБ ввиду невыполнения страной обязательств перед организацией.
11 ноября в Абу-Даби завершились трехсторонние консультации России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной темой стала архитектура европейской безопасности.