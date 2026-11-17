МИД РФ: Лавров и премьер Лаоса в Маниле обсудили укрепление партнерства

Лавров обсудил с премьером Лаоса укрепление стратегического партнерства МИД РФ: Лавров и премьер Лаоса в Маниле обсудили укрепление партнерства

Москва17 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с премьер-министром Лаоса Салемсаем Коммаситом в Маниле обсудил укрепление стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщили в российском МИД.

Встреча состоялась на полях 21-го Восточноазиатского саммита (ВАС).

Стороны обсудили приоритетные направления укрепления российско-лаосского стратегического партнерства, уделив особое внимание развитию политического диалога и практического сотрудничества в торгово-инвестиционной и гуманитарной областях, топливно-энергетическом комплексе и сфере ИКТ.