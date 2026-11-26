Трамп и Рютте назвали встречу в Мар-а-Лаго превосходной

Трамп и генсек НАТО Рютте назвали встречу в Мар-а-Лаго превосходной Трамп и Рютте назвали встречу в Мар-а-Лаго превосходной

Москва26 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провели превосходную встречу в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном пресс-пулом Белого дома.

Президент Трамп и генеральный секретарь Рютте провели сегодня вечером превосходную встречу в [резиденции] Мар-а-Лаго, которую часто называют южным Белым домом сказано в заявлении

Визит Рютте в Соединенные Штаты проходит на фоне обсуждения американских инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Ранее генсек НАТО заявлял, что ряд стран Североатлантического альянса, включая США, пока не поддерживают вступление Украины в блок, а вопросы военного присутствия НАТО у границ с Россией должны решаться "исключительно государствами-членами".

Накануне Рютте признал, что Россия никогда не нападала на страны – члены Североатлантического альянса.