Рютте заявил, что не испытывает беспокойства после встречи Путина, Си и Трампа

"Не испытываю беспокойства": Рютте о встрече Путина, Си Цзиньпина и Трампа Рютте заявил, что не испытывает беспокойства после встречи Путина, Си и Трампа

Москва19 ноя Вести.Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал важным трехсторонний саммит лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом он заявил в разговоре с журналистами на полях встречи "коалиции желающих" по Украине в Берлине.

Он заверил, что не обеспокоен итогами данной встречи. По словам Рютте, не стоит забывать, что РФ и США – крупные ядерные державы, а КНР – восходящая ядерная держава. Подобные встречи являются "совершенно нормальным событием", сказал генсек альянса.

Поэтому я вообще не испытываю беспокойства приводит его слова агентство DPA

Ранее на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне прошла встреча лидеров РФ, США и КНР. Президенты обсудили текущую международную ситуацию, а также выразили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности. По итогам встречи была принята декларация о мире.