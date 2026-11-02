Москва2 нояВести.Турецкая сторона рассчитывает, что в ходе возможной трехсторонней встречи по Украине в Абу-Даби будут достигнуты конкретные результаты. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в турецком кабмине.
Уточняется, что Анкара ожидает практического продвижения в обсуждении украинского урегулирования.
Турция рассчитывает на конкретные результаты от вероятной трехсторонней встречи по Украине в ноябре в Абу-Дабисказал собеседник
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва и Вашингтон начали процесс согласования даты проведения переговоров в Абу-Даби.