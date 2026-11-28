Власти Франции продлили запрет на продажу пиротехники на фоне протестов Во Франции продлили запрет на продажу пиротехники из-за протестов

Москва28 ноя Вести.Власти Франции продлили до 12 декабря включительно запрет на продажу и использование пиротехнических изделий на фоне продолжающихся массовых протестов. Соответствующее постановление опубликовано в Официальном журнале республики.

Ограничения, введенные с 15 ноября до 27 ноября, продолжат действовать на всей территории страны. Под запрет подпадают пиротехнические изделия с низким и средним уровнем риска, включая петарды, римские свечи и салютные ракеты.

Постановление вступает в силу немедленно. При этом ограничения не распространяются на специалистов, имеющих разрешение на профессиональное использование пиротехники.

Массовые протесты начались во Франции в середине сентября. Первыми на улицы пригородов Парижа вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школьных зданий и решить проблему нехватки учителей. Затем протесты распространились на другие регионы и переросли в движение против неравенства, сокращения государственных расходов и роста стоимости жизни.

Самая массовая акция состоялась 17 октября. По данным МВД Франции, в ней приняли участие около 550 тысяч человек. Протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и погромами. Правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Протесты продолжились в ноябре. Так, 21 ноября на демонстрации по всей стране вышли 82,5 тысячи человек, почти 150 участников были задержаны.