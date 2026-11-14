В Париже тысячи людей протестуют против роста цен и полицейского насилия

Тысячи парижан вышли на демонстрацию из-за полицейского насилия и роста цен В Париже тысячи людей протестуют против роста цен и полицейского насилия

Москва14 ноя Вести.Массовая демонстрация против роста цен и насилия со стороны правоохранителей в отношении протестующих проходит в субботу в Париже, сообщает ТАСС.

Участники шествия идут от площади Республики к площади Нации с лозунгами против полицейской жестокости, социальной несправедливости и в поддержку повышения налогов для богатых.

Одним из главных поводов для протеста стал законопроект о презумпции законности применения оружия сотрудниками правоохранительных органов, вынесенный на обсуждение парламента. Представитель ассоциации SAVE Иссам эль-Хальфауи заявил журналистам, что принятие такой нормы может осложнить расследование возможных нарушений со стороны полиции и жандармерии. По его словам, без полноценного расследования будет сложнее доказать нарушения и оспорить выводы правоохранительных структур.

В шествии участвует много молодежи и представителей студенческих объединений. Также на акции присутствуют активисты с флагами левых партий и движений. Помимо роста цен и полицейского насилия, студенческие и школьные организации выступают против отмены ряда льгот для иностранных студентов и считают недостаточными нынешние стипендии.

Представитель студенческого объединения Union étudiante Сабрина Харбаш перед началом шествия заявила, что участники акции требуют равного доступа к образованию, жилья, питания и медицинской помощи для студентов. Она также отметила необходимость ремонта учебных зданий, чтобы учащиеся могли заниматься в безопасных и достойных условиях.

Неделю назад в демонстрации в Париже участвовали более 45 тысяч человек.