Полицейские Франции уклонились от работы во время протестов через больничный

Полицейские во Франции вышли на больничный, чтобы не работать на протестах Полицейские Франции уклонились от работы во время протестов через больничный

Москва17 ноя Вести.Бойцы французского полицейского подразделения быстрого реагирования CRS 8 уклонились от выполнения служебных обязанностей во время манифестаций 17 ноября, полным составом уйдя на больничный. Об этом телеканалу BFMTV заявил один из членов подразделения.

Подразделение CRS 8, специализирующееся на поддержании общественного порядка, не будет задействовано в акции протеста во вторник, 17 ноября… Причина: 100% личного состава сегодня выразили желание обратиться к врачу, что сделало невозможным их развертывание говорится в публикации

Собеседник BFMTV объяснил, что поступок полицейских вызван "крайней усталостью и недовольством". Бойцы CRS 8 считают нарушением своего достоинства решение начальства выставить их в оцепление на улицах во время протестов, хотя подразделение специализируется на других задачах.

Это просто демонстративное унижение высказался полицейский

Ранее главный редактор альманаха "Слова и смыслы" Елена Кондратьева-Сальгеро заявила, что протестное движение во Франции резко пошло на спад, поскольку его суть начала теряться в невыполнимых политических требованиях.