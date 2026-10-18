Unimpresa: ущерб от беспорядков в Италии может составить 1,6 млн евро

Стало известно, во сколько Италия оценила ущерб от протестных беспорядков Unimpresa: ущерб от беспорядков в Италии может составить 1,6 млн евро

Москва18 окт Вести.Ущерб от беспорядков во время акций протеста против роста стоимости жизни в Милане, Болонье, Турине и Бергамо предварительно оценивается в 1,1-1,6 миллиона евро. Об этом сообщила итальянская ассоциация малого бизнеса Unimpresa.

Речь идет о предварительной оценке Центра исследований Unimpresa экономических последствий столкновений, произошедших накануне на полях манифестаций в Милане, Болонье, Турине и Бергамо говорится в сообщении организации

Средний размер ущерба, по оценке ассоциации, составляет порядка 1,3 миллиона евро. Примерно три четверти этой суммы пришлись на торговые предприятия и заведения общественного питания. В расчет включены как материальные повреждения, так и недополученная выручка. Остальная часть ущерба связана с порчей общественного имущества и городской инфраструктуры.

Наибольшие потери зафиксированы в Милане, где беспорядки были самыми масштабными. На город пришлось около двух третей общего ущерба. В частности, убытки коммерческих предприятий там оцениваются в 200-280 тысяч евро, а потеря выручки из-за досрочного закрытия примерно 850 заведений в центре города – в 380-480 тысяч евро.

В субботу, 17 октября, во Франции начались масштабные акции протеста, направленные в том числе против роста цен и экономической политики властей. Так, 100 человек в масках и капюшонах атаковали штаб-квартиру телеканала CNews в западной части Парижа. Кроме того, группа участников протеста проникла в здание мэрии в Марселе и устроила там погром. По данным ТАСС, полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях в Париже.

Участники беспорядков разграбили магазины люксовых брендов в нескольких крупных городах страны. Как заявил гендиректор торговой сети Carrefour Александр Бомпар, погромщики нанесли торговым точкам ущерб на сотни миллионов евро.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что число задержанных во время массовых беспорядков превысило 2 тыс. человек.

После Франции массовые протесты начались и в Италии. Жители разных городов вышли на улицы, чтобы выразить недовольство подорожанием жизни. По данным телеканала Sky TG24, полицейские задержали 197 участников беспорядков.