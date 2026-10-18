Пожилую пару ограбили в Париже при беспорядках и оставили в белье посреди улицы

Пожилую пару ограбили в Париже и оставили в белье посреди улицы Пожилую пару ограбили в Париже при беспорядках и оставили в белье посреди улицы

Москва18 окт Вести.Пожилую пару ограбили в Париже во время беспорядков и оставили их посреди улицы в нижнем белье. Информацию об этом распространил журнал Entrevue.

Ограбление произошло 17 октября недалеко от площади Республики. Речь идет о женщине и мужчине в возрасте старше 80 лет. У них отняли украшения и некоторые личные вещи.

С двух пожилых людей также сняли одежду, и они остались посреди улицы почти голыми сказано в публикации

После произошедшего пожилым людям оказали помощь.

Не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие и разыскиваются ли грабители.

17 октября во Франции вспыхнули масштабные протесты против дороговизны жизни и повышения цен, были случаи серьезных погромов и столкновений с правоохранительными органами. Участники беспорядков, в частности, громят брендовые бутики. При этом в стране также уже несколько недель проходят протесты старшеклассников против проблем в системе образования.