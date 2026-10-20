Репутация Франции настолько подорвана, что в ужасные ИИ-картинки верят сразу Чмыхало: репутация Франции подорвана настолько, что ИИ-картинкам больше доверия

Москва20 окт Вести.Репутация Франции настолько подорвана, что сгенерированной ИИ-картинке с изображением ограбленных пенсионеров, поверили во всем мире без доказательств. Об этом в своей авторской колонке заявила журналист ИС "Вести" Светлана Чмыхало.

Она уточнила, что на фейковом снимке двое восьмидесятилетних пенсионеров почти раздеты, у них якобы украли сумки, телефоны, украшения и одежду. Картинку сопровождала подпись "Франция выставлена на посмешище".

Некоторые зарубежные медиа и аккаунты подхватили сюжет о стране, "взятой штурмом". Позже выяснилось, что фото сгенерировано нейросетью: лишние пальцы, цифровые маркеры. История оказалась фальшивкой. Но важнее другое: каждый, кто репостил картинку, от аккаунта в Тель-Авиве до читателя в Огайо, верил, что она реальная. Репутация Франции настолько подорвана, что доказательства больше не требуются заявила журналист

Чмыхало полагает, что новый президент не изменит ситуации во Франции, если не откажется от курса действующей власти.

Но если новый президент снова предложит вместо долгой социальной политики временное жилье, вместо интеграции риторику, вместо работы с окраинами – очередную силовую кампанию, то Франция снова будет гореть. И да, те, кто громит витрины, поджигает мэрии и нападает на людей, должны отвечать по закону. Это не романтические борцы за справедливость, а поджигатели и мародеры. Но государство, которое полвека выбирало полумеры, не вправе удивляться тому, что для части его граждан временным стало все – в том числе уважение к закону заключила журналист

Подробнее о причинах протестов во Франции, реакции властей и репутации страны – в колонке журналиста Светланы Чмыхало.