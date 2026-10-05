Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав бизнеса Путин назначил главу РСПП Шохина уполномоченным по защите прав бизнеса

Москва5 окт Вести.Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назначен на пост уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей. Соответсвующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Текст документа о назначении бизнес-омбудсмена размещен на официальном портале публикования правовых актов.

Назначить Шохина Александра Николаевича Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей сказано в указе

Ранее глава РСПП предложил реформировать механизм передачи активов зарубежных компаний во временное управление. В Кремле заявили, что обратят внимание на эту инициативу.