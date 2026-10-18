Москва18 октВести.Основатель и президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" назвал президента России Владимира Путина "очень человеческим человеком". Такую характеристику он дал главе государства после встречи с ним на форуме "Деловой России".
Российский лидер высоко оценил премиальный твердый сыр Dürr Classic 12-месячной выдержки, сделанный на заводе в Воронежской области. В ходе форума он вспомнил случай, как Дюрр отправлял ему сыр и порекомендовал всем попробовать продукцию "ЭкоНивы".
Очень такой человеческий человексказал Дюрр о Путине
Глава "ЭкоНивы" ранее поделился, что волновался перед встречей с президентом. Однако добавил, что Владимир Путин к нему отнесся доброжелательно.