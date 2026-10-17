Путин оценил сыр 12-месячной выдержки от "Эконивы" из Воронежской области

Стало известно, какой сыр из Воронежской области похвалил Путин Путин оценил сыр 12-месячной выдержки от "Эконивы" из Воронежской области

Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин высоко оценил премиальный твердый сыр Dürr Classic 12-месячной выдержки, сделанный на заводе ГК "Эконива" в Воронежской области, сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Сыр вдохновлен австрийским бергкезе, имеет сладковато-сливочный вкус с тонкими нотами ореха и свежего ржаного хлеба. Его российский лидер получил в подарок от молочного холдинга.

Ранее на форуме общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Путин пообщался с основателем ГК "ЭкоНива" Штефаном Дюрром и вспомнил случай, когда предприниматель отправил ему сыр со своего завода в подарок.