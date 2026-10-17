Москва17 октВести.Президент России Владимир Путин высоко оценил премиальный твердый сыр Dürr Classic 12-месячной выдержки, сделанный на заводе ГК "Эконива" в Воронежской области, сообщает Telegram-канал RIA Kremlinpool.
Сыр вдохновлен австрийским бергкезе, имеет сладковато-сливочный вкус с тонкими нотами ореха и свежего ржаного хлеба. Его российский лидер получил в подарок от молочного холдинга.
Ранее на форуме общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Путин пообщался с основателем ГК "ЭкоНива" Штефаном Дюрром и вспомнил случай, когда предприниматель отправил ему сыр со своего завода в подарок.