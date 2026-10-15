Москва15 октВести.В ходе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" президент РФ Владимир Путин пообщался с основателем ГК "ЭкоНива" Штефаном Дюрром и напомнил случай, когда предприниматель отправлял ему сыр с завода в Воронеже в подарок.
Сам Дюрр не сразу вспомнил эту историю, однако позже уточнил, что действительно направлял президенту сыр с воронежского завода "ЭкоНивы".
Очень рад, что сыр до вас дошел и вам понравилосьподелился Дюрр
В ответ президент порекомендовал всем коллегам приобрести сыр "ЭкоНива" и попробовать.
Рекомендую приобрести у Штефана сыр, попробовать. Хороший сыр, реально. В чем-то даже покруче, чем известные сыры известных страндобавил Путин
Штефан Дюрр – российский предприниматель с немецкими корнями, основатель и президент ГК "ЭкоНива", одного из крупнейших в мире производителей сырого молока и лидера молочного рынка России.