Глава "ЭкоНивы" Дюрр рассказал о разговоре с Путиным на форуме "Деловой России"

Глава "ЭкоНивы" Дюрр оценил разговор с Путиным на форуме "Деловой России" Глава "ЭкоНивы" Дюрр рассказал о разговоре с Путиным на форуме "Деловой России"

Москва15 окт Вести.Основатель "ЭкоНивы" Штефан Дюрр рассказал, что волновался во время беседы с президентом России Владимиром Путиным на форуме "Деловой России", но российский лидер отнесся к нему доброжелательно. Слова предпринимателя передает РБК.

Да, видно, что я волновался, но видно тоже, что президент хорошо относился. Ну и что все-таки тема сельского хозяйства ему близка сказал Дюрр

На форуме Путин вспомнил подаренный ему сыр "ЭкоНивы" и порекомендовал продукцию компании участникам мероприятия. Дюрр поблагодарил за оценку, однако отметил, что даже президентская похвала не заменяет ежедневного труда и личного отношения к делу.

Штефан Дюрр - выходец из Германии, построивший успешный бизнес в России. Он основал и возглавил группу компаний "ЭкоНива", которая сегодня входит в число мировых лидеров по производству сырого молока и занимает ведущие позиции на российском молочном рынке.