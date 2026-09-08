Путин вспомнил о тверских корнях на встрече с врио главы области Королевым

Путин рассказал о своих предках на встрече с врио главы Тверской области Путин вспомнил о тверских корнях на встрече с врио главы области Королевым

Москва8 сен Вести.Владимир Путин встретился с врио главы Тверской области Виталием Королевым. Во время приема президент рассказал о том, что его предки родились на Тверской земле.

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Королев поблагодарил Путина за идею называть Тверскую область "центром земли русской". Данную инициативу президент предложил во время своей предыдущей встречи с врио главы региона.

В ходе встречи исполняющий обязанности губернатора также доложил главе государства о развитии региона. Отдельное внимание в разговоре было уделено состоянию коммунальной инфраструктуры. Кроме того, Путин поручил проследить за состоянием местных трасс и поддержал дальнейшую проработку представленных проектов.

Ранее президент России провел встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Он выступил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса "Большая перемена", а также пообщался с его участниками.