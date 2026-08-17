Москва17 авг Вести.Высококачественные сыры получают в лаборатории с помощью специального фермента – химозина и черное плесени. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий лабораторией разработки экспрессионных систем ФИЦ Биотехнологии РАН, кандидат химических наук Игорь Синельников.

По его словам, указанный фермент является отправной точкой для производства всех сыров.

Химозин – это фермент, который применяется в сыроделии для получения сырового сгустка, который является отправной точкой для получения всех сыров… Поэтому мы берем гены из коровы и переносим их в черную плесень. После чего мы разрабатываем технологию культивирования и очистки. После чего получаем уже чистый фермент, пригодный для использования в пищевой промышленности, для остораживания и получения высококачественных сыров заявил Синельников

Отмечается, что конечный результат – это безопасный фермент без следов токсинов и аллергенов., Такую технологическую платформу отечественные исследователи готовы предложить не только сыроделам, поскольку созданная система легко адаптируется под производство практически любого нужного бизнесу белка.