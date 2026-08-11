Москва11 авг Вести.В Казахстане разработали и запатентовали технологию производства мраморного мяса с прослойками жира из овец казахской тонкорунной породы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

Содержание внутримышечного жира в мясе ягнят достигло 4-6%, тогда как при традиционном пастбищном выращивании этот показатель составляет около 2-3%. Благодаря этому мясо приобрело выраженную мраморность, отличаясь повышенной сочностью, нежностью и насыщенным вкусом говорится в сообщении

По данным Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, технология выращивания и интенсивного откорма ягнят основана на специально разработанном зерновым комбикорме, в состав которого входят белковые компоненты, пробиотики, растительные добавки, премиксы и минеральные вещества. В Минсельхозе заверили, что полученное мясо соответствует требованиям безопасности и качества.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше добавлять в свой рацион мяса и мясных продуктов. Так, их потребление в 2025 году обновило исторический максимум и превысило 100 кг в среднем на человека в год.