Москва15 окт Вести.Влияние общероссийской общественной организации "Деловая Россия" многократно выросло в том числе за счет внутренней интеграции организации. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Он отметил, что сотрудничал с "Деловой Россией" еще в годы работы первым замминистра промышленности и торговли РФ.

Влияние многократно выросло, я думаю, что в первую очередь за счет внутренней интеграции членов. То есть они сплотились и стали больше вопросов задавать, именно вместе, наверное, предварительно обсуждая их, снимая некоторые вопросы уже на этапе этого обсуждения, не вынося их как общественная организация на диалог с властью. Безусловно, прогресс и повышение эффективности организации на лицо подчеркнул Никитин

По его словам, ранее предприниматели гораздо реже прибегали к объединению для решения своих вопросов. Сейчас примерно 90% таких вопросов обсуждается через "Деловую Россию" и другие аналогичные организации. Глава региона также назвал "Деловую Россию" главным рупором для отстаивания прав предпринимателей.

Ранее "Деловая Россия" предложила меры повышения конкурентоспособности инвалидов.