Путин заявил, что Украине стоило подумать о последствиях ударов по маркетплейсам Путин заявил, что Киеву стоило подумать о последствиях ударов по маркетплейсам

Москва15 окт Вести.Киевскому режиму надо было подумать о последствиях перед тем, как наносить удары по российским маркетплейсам и другим объектам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия"​​​.

Глава государства сообщил, что ВСУ пытались наносить удары по некоторым нефтеперерабатывающим заводам, "кое-куда попали". Путин напомнил и об ударах на склады маркетплейсов.

Они сделали первый шаг. Мы начали отвечать. Сейчас и по энергетике тоже так же пищат, и по другим объектам, в том числе по ЦОДам и так далее. Они начали. Не надо было начинать сказал президент

По заявлению Путина, украинской стороне перед этим шагом нужно было подумать о последствиях.

Российский лидер добавил, что в Киеве после ответных ударов России "обращаются тут же с просьбами к своим спонсорам", чтобы те оказали влияние на РФ.