Москва15 октВести.Украинская сторона пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но существенного ущерба нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время встречи с участниками съезда-форума "Деловой России".
По заявлению главы государства, 14 октября были предприняты попытки нанести удары по некоторым НПЗ, "кое-куда попали".
Но ничего такого существенного. Но, тем не менее, продолжаютсообщил российский лидер
Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани в ночь на 15 октября.