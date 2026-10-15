Путин: существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет

Путин рассказал об ущербе от недавних попаданий по российским НПЗ Путин: существенного ущерба от недавних попаданий по российским НПЗ нет

Москва15 окт Вести.Украинская сторона пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но существенного ущерба нет. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин во время встречи с участниками съезда-форума "Деловой России".

По заявлению главы государства, 14 октября были предприняты попытки нанести удары по некоторым НПЗ, "кое-куда попали".

Но ничего такого существенного. Но, тем не менее, продолжают сообщил российский лидер

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани в ночь на 15 октября.