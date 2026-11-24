Москва24 нояВести.Президент России Владимир Путин на заседании комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса заявил, что киевский режим продолжает осуществлять атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атакотметил Владимир Путин
Накануне сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Ростовской области.