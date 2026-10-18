Зарубин рассказал, почему Путин грозил кулаком на форуме "Деловая Россия"

Зарубин выяснил, почему Путин грозил кулаком на форуме "Деловая Россия" Зарубин рассказал, почему Путин грозил кулаком на форуме "Деловая Россия"

Москва18 окт Вести.Детали о видеоконференции на форуме-съезде "Деловая Россия" с участием президента России Владимира Путина рассказал Павел Зарубин для ИС "Вести".

15 октября глава государства вел общение по видеосвязи из ситуационного центра Кремля, рядом с ним находились глава "Деловой России" Алексей Репик и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Форум длился несколько часов, и в ходе обсуждения стало понятно, что разговор может затянуться еще надолго.

Владимир Путин на словах Алексея Репика о том, что с темами экспорта можно завершать, шутливо отметил:

А другие темы мы еще не закругляем? (Смеется) Вам понравится, мы так до утра будем сидеть

Затем обсуждение продолжилось. Спустя несколько часов обсуждения, уже в завершении конференции Путин со смехом показал кулак в сторону Репика.