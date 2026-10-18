Москва18 октВести.Детали о видеоконференции на форуме-съезде "Деловая Россия" с участием президента России Владимира Путина рассказал Павел Зарубин для ИС "Вести".
15 октября глава государства вел общение по видеосвязи из ситуационного центра Кремля, рядом с ним находились глава "Деловой России" Алексей Репик и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.
Форум длился несколько часов, и в ходе обсуждения стало понятно, что разговор может затянуться еще надолго.
Владимир Путин на словах Алексея Репика о том, что с темами экспорта можно завершать, шутливо отметил:
А другие темы мы еще не закругляем? (Смеется) Вам понравится, мы так до утра будем сидеть
Затем обсуждение продолжилось. Спустя несколько часов обсуждения, уже в завершении конференции Путин со смехом показал кулак в сторону Репика.