Трутнев: 11 лет назад было сложно представить подобные объемы инвестиций в ДФО Трутнев: 6 трлн руб. инвестиций в ДФО казались недосягаемой цифрой 11 лет назад

Москва10 сен Вести.Шесть триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток казались фантастической цифрой 11 лет назад. Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Марии Кудрявцевой заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На вопрос Кудрявцевой, во что бы Трутнев никогда не поверил 11 лет назад, что есть в регионе сейчас, он признался, что считал такие объемы инвестиций недосягаемым результатом.

В шесть триллионов не поверил никак. Цифра фантастическая, мы не хвастаемся, смысла никакого хвастаться нет, надо работать и результаты улучшать. Но цифра фантастическая, и 190 тысяч новых рабочих мест – тоже не маленькая цифра. Поэтому в целом вот эти результаты, они большие сказал Трутнев

Вице-премьер также отметил, что такие показатели не создаются кем-то одним, они стали возможными благодаря огромному труду всех людей, которые живут и работают на Дальнем Востоке.

Ранее Трутнев сообщил, что на Дальний Восток привлечено 6 триллионов рублей инвестиций и создано более 189 тысяч рабочих мест.