Эндокринолог Ершов: увлечение сладким может снизить способность к деторождению

Врач рассказал, как "сладкая жизнь" влияет на способность к деторождению Эндокринолог Ершов: увлечение сладким может снизить способность к деторождению

Москва26 ноя Вести.Завкафедрой клинических дисциплин Невинномысского медицинского института (НМИ) эндокринолог Антон Ершов заявил, что чрезмерное употребление сладкого может снизить способность женщины к деторождению. Слова специалиста приводит издание "Абзац".

По словам эндокринолога, особую опасность такая склонность представляет для пациенток с ожирением. Ершов также сказал, что сладости и в целом простые углероды приводят к избыточному образованию тестостерона в женском организме.

Гормон негативно влияет на яичники, что в перспективе грозит поликистозом и ускоренным истощением ресурса по созданию яйцеклеток – овариального резерва (запаса яйцеклеток. - Прим. ред.) сообщил Ершов

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