Москва27 ноя Вести.Сочетание диет со ставшими популярными "уколами для похудения" может грозит бесплодием. Об этом предупредила диетолог-эндокринолог Алена Барредо в комментарии изданию "Абзац".

Диеты в сочетании с уколами могут вести к бесплодию, особенно, когда идет неадекватное снижение веса сказала Барредо

По ее словам, при критической потере лишнего веса иногда происходят проблемы с женским циклом и овуляцией, а также увеличивается выработка мужских гормонов – андрогенов.

Жир – это депо женских гормонов эстрогенов. На фоне низкой жировой массы возникает дисбаланс между ними сказала врач

Эндокринолог объяснила, что также на репродуктивное здоровье женщины могут негативно влиять низкожировые диеты, а также монодиеты, состоящие из двух-трех продуктов без овощей и фруктов, и рацион с очень маленьким количеством калорий. Врач указала на то, что дефицит важных компонентов плохо влияет на щитовидную железу, а серьезное снижение уровня холестерина приводит к сбою в выработке половых гормонов.

Ранее эндокринолог Антон Ершов заявил, что чрезмерное употребление сладкого может снизить способность женщины к деторождению.