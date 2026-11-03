Кардиолог Лысакова: 400 г овощей и фруктов в день улучшают работу сердца

Кардиолог назвала продукты, полезные для здоровья сердца Кардиолог Лысакова: 400 г овощей и фруктов в день улучшают работу сердца

Москва3 ноя Вести.Регулярное употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов в день благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Также для поддержания здоровья сердца в рацион стоит включить оливковое масло. Об этом NEWS.ru рассказала врач-кардиолог Юлия Лысакова.

Ежедневное употребление рекомендованного количества овощей и фруктов способствует снижению артериального давления, отметила она.

Стоит выделить продукты, которые действительно доказали свою эффективность, – овощи и фрукты (не менее 400 граммов в день). Исследования доказали, что такое количество улучшает функцию эндотелия и снижает артериальное давление. Оливковое масло – основа средиземноморской диеты, богато мононенасыщенными жирами и полифенолами, которые обладают противовоспалительным действием рассказала специалист

Кроме того, включение в рацион смеси орехов позволяет существенно снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с питанием с низким содержанием жиров, отметила она.

Еще одним полезным продуктом Лысакова назвала жирную рыбу (лосось, макрель, сардины, сельдь, тунец). Она служит источником омега-3 жирных кислот, которые помогают уменьшить риск развития коронарной болезни.