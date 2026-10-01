Москва1 окт Вести.Пастернак может помочь ослабить симптомы осенней простуды, поскольку обладает отхаркивающим свойством. Об этом рассказала ИС "Вести" врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она указала на большое количество витаминов и микроэлементов у этого, по ее словам, недооцененного корнеплода.

Сейчас осень, и очень у многих начинаются вирусные заболевания, простуды. И после этого появляется слизь, хочется откашляться, не у всех это получается, а слизь накапливает бактерии, и надо ее удалять. И очень хорошо поможет пастернак, потому что он содержит терпены и, соответственно, эфирные масла, которые будут выделяться и увлекать за собой эту слизь. И многим это должно помочь пояснила Соломатина

Употребить пастернак можно в сыром, вареном, печеном и тушеном виде, добавила она. Врач также предупредила, что овощ подходит не всем.

Там очень много клетчатки – 25 г на 100 граммов. С одной стороны, хорошо: такая плотность – это пребиотик для наших полезных бактерий, и это снижает аппетит, поскольку объем. Но эфирные масла оказывают раздражающее действие на поврежденную слизистую, и, если есть заболевания желудочно-кишечного тракта – гастриты, язвы, колиты и даже любые заболевания почек… Также нужно учитывать огромное количество калия. Это прекрасно снимает отеки, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, но противопоказан тем, у кого есть камни в почках и кто принимает препараты калия – это нужно учитывать добавила специалист

Врач-терапевт Евгений Осипов в беседе с ИС "Вести" перечислил ягоды, которые помогут укрепить иммунитет к сезону простуд.