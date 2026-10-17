Москва17 окт Вести.Осенью одним из популярных продуктов для приготовления блюд является тыква – с ней можно придумать большое количество рецептов. Об этом ИС "Вести" рассказал бренд-шеф ресторанов, ведущий кулинарных рубрик на ТВ Антон Калер.

Он дал совет при выборе блюд для приготовления обращать внимание на сезонность.

Потому что сезонные продукты — они самые полезные, а главное, они дешевые, в отличие от других… Что у нас сейчас в сезоне? В первую очередь это тыква. Тыква - один из самых полезных овощей в мире… Единственный нюанс — она не усваивается в свежем виде. То есть ее надо обязательно приготовить, запечь, сварить, либо потушить. И тыква — универсальный продукт. Из нее можно сделать салат и [другое,] заканчивая десертом. Это может быть тыквенный суп, это может быть индийское тыквенное чатни, может быть тыквенное суфле сказал Калер

Бренд-шеф поделился рецептом уникального блюда чатни.

В Индии очень любят делать варенье из овощей. Бывает кукурузное чатни, бывает капустное чатни, бывает кабачковое чатни... Эти продукты тушат с добавлением сахара, соль все равно присутствует, и специи — это очень пряная история. Вот если из тыквы, то, например, можно добавить ломтик имбиря, мелкорубленый чеснок, бадьян, гвоздичку, корицу, немножко винного уксуса и оливковое масло. И вот это все вместе с тыквой потушить. Это будет потрясающе вкусный гарнир к рыбе, к мясу пояснил он

Не менее популярный для осени продукт – грибы, отметил Калер.

Можно приготовить грибной бульон, грибное рагу, грибную похлебку. Грибной соус - к мясу птицы, к рыбе – какой-нибудь треске добавил Калер

Кроме того, по его словам, при создании блюд можно активно использовать ягоды.

У нас ягода сейчас продается. Уже немножко, правда, отошла, но все же продается брусника, появились облепиха, калина. Можно сделать морс, сбитень, какой-нибудь интересный пирог посоветовал шеф

Ранее шеф-повар Сергей Синицын поделился с ИС "Вести" классическим рецептом моченых яблок и кулинарными экспериментами. Он напомнил, что для приготовления яблок следует использовать деревянные бочки.