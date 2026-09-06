Москва6 сен Вести.Шеф-повар Сергей Синицын поделился с ИС "Вести" классическим рецептом моченых яблок и интересными кулинарными экспериментами.

Первым делом он обратил внимание на тару, в которой следует готовить яблоки. По его словам, лучше всего использовать деревянные бочки.

Бочка — это настолько, мне кажется, природная история… [Яблоки] выдерживаются, пропитываются духом дерева, духом самой бочки. То есть эти яблоки моченые, которые именно в бочках, на мой взгляд, они абсолютно уникальные, потому что разные деревья, разные маринады пропитывают саму бочку, сами яблоки всегда получаются абсолютно индивидуальными сказал Синицын

Классический рецепт моченых яблок, как рассказал шеф-повар, подразумевает добавление в маринад ржаной муки или солода.

Делается болтушка… Когда яблоки именно замачиваются, они вместе с этой болтушкой замачиваются. Получается абсолютно уникальный и фантастический вкус. Некоторые добавляют в яблоки кардамон, для того чтобы вкус был, чтобы нота такая простреливала, как бы такая чуть-чуть сладенькая, пряная поделился Синицын

Чтобы сделать моченые яблоки, первым делом фрукты, листья черной смородины, вишни и, по желанию, мяты необходимо хорошо промыть, напомнил шеф-повар.

Затем делаем заливку. Как раз смешиваем ржаную муку, где-то три столовые ложки на пол-литра воды. Делаем такую однородную кашицу. Остальную воду будем кипятить с сахаром или с медом (вместо сахара) и солью. В горячую воду выливаем вот эту вот мучную болтушку… Варим две-три минуты, постоянно помешивая. И получается такой рассол сладкий, даже густоватый. И вот этим рассолом, когда мы его остудили до комнатной температуры, уже будем заливать яблоки рассказал он

Он предупредил, что яблоки обязательно нужно укладывать в тару, где они будут мариноваться, веточкой вверх.

Обязательно надо укладывать веткой вверх, это очень важно, иначе будет немножечко другой процесс, и яблоки будут по-другому мариноваться. Переслаиваем их, то есть не друг на дружку [кладем], а переслаиваем как раз вот этими листьями: мята, смородина, вишня – то есть те, которые мы выбираем. И дальше мы заливаем эти яблоки вот этим рассолом, чтобы они были полностью, целиком и полностью покрыты, чтобы никакие яблочки там не торчали. Сверху желательно поставить какой-то груз посоветовал Синицын

Яблоки оставляют бродить на период 5-7 дней. Как только брожение стихнет, через три-четыре недели их можно употреблять в пищу, сообщил шеф-повар.

Для маринада можно добавлять любые пряности, добавил Синицын, – все зависит от предпочтений человека.

Пряности зависят исключительно от вкусовых предпочтений… Когда мы делаем моченые яблоки, кто-то добавляет туда перец для того, чтобы они были немножечко с остринкой… В принципе, на мой взгляд, можно сейчас любые пряности и специи добавлять… Это не так труднодоступно, как было много-много лет назад добавил кулинар

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