Москва18 окт Вести.Тыквенный суп и пельмени с юшкой могут хорошо согреть в холодную погоду. Об этом ИС "Вести" рассказал шеф-повар Олег Ольхов.

По его словам, суп-пюре из тыквы следует делать острым и терпким – именно так согревающий эффект будет лучше.

Тыквенный суп-пюре будет очень хорошо согревать, особенно если сделать его острым и терпким. Достаточно просто [готовить], любой справится. Можно взять даже брокколи, а не тыкву, приготовить горячий супчик, туда натереть какого-нибудь сыра, и будет очень вкусно, очень согревающе, готовится очень просто сказал Ольхов

На второе блюдо шеф-повар посоветовал ушное – старинное русское блюдо.

Есть замечательное русское блюдо, которое называется ушное. Это как французское рагу, только чуть-чуть пожиже, погорячее, отлично согревает подчеркнул он

Согревают также блюда на молоке и из различных круп, отметил эксперт.

Например, можно наварить молочной каши, но сделать ее чуть пожиже. И горячее молоко прекрасно согревает, вы сами знаете… Полба — это прекрасный злак, это пшеница, из которой варят гарнир, можно варить из нее кашу, делают жидкую кашицу, тогда она прямо моментально согреет. Вообще полбу хорошо приготовить с овощами. Из полбы можно сделать что-то вроде ризотто. Она, правда, не будет, как рис, немножко размазней. Наоборот, это зерно, которое всегда сохраняет свою форму. Но оно очень хорошо сочетается с овощами и с различными пряностями, поэтому всем советую попробовать. Это отличный продукт посоветовал Ольхов

По его словам, одним из простых и популярных вариантов согреться являются пельмени с юшкой. Юшка - это старинное славянское название жидкой части блюда.

Пельмешки — это просто супер, можно подать пельмешки в том бульоне, в котором они варились, рядом подать с ними сметану, уксус или тертый сыр. Кстати, раньше пельмени подавались с уксусом и с сыром чаще, чем со сметаной. И если вместе с бульончиком похлебать пельмени, это вас моментально согреет добавил специалист

Шеф-повар отметил: в качестве согревающего напитка прекрасно подойдет сбитень.

И давайте не будем забывать о напитках: есть прекрасный русский напиток медовый, который называется сбитень, и вот он-то прекрасно вообще согревает. Варится достаточно просто: мед, вода, добавляем пряности сладкие - корицу, гвоздику, бадьян, - и вот уже отличный согревающий напиток у вас на столе заключил он

Ранее бренд-шеф Антон Калер поделился секретом приготовления осенних блюд. Он обратил внимание на то, что осенью одним из популярных продуктов является тыква.