Историк русской кухни - о вкусном меню в Рождественский пост Историк русской кухни Морозов рассказал, какие блюда можно приготовить в пост

Москва29 ноя Вести.В Рождественский пост, который начался 28 ноября, православные могут приготовить вкусные постные блюда, не изменяя своим вкусовым предпочтениям. Об этом ИС "Вести" рассказал шеф-повар, историк русской кухни Александр Морозов.

При этом, предупредил он, в питании должна быть мера.

Можно поправиться, если немножечко перебарщивать. И если говорить про пост, то это означает лишь диетическое питание. Когда идет пост, не стоит сквернословить, следует быть добрее друг к другу, более открытым, терпимым. Здесь иные сакральные смыслы, а еда – это лишь часть всего заметил он

Из привычных продуктов, отметил Морозов, можно приготовить множество аппетитных блюд.

Чтобы, к примеру, сделать наваристое первое блюдо, не следует пренебрегать букетом гарни – состав специй, который облагораживает вкус бульона для супа.

В букет гарни входят корни сельдерея, петрушки, козлобородника. Ножки отрезаете и связываете ниточкой, кладете в бульон, а затем варите вместе с корнеплодами. А корнеплоды предварительно нужно прижарить без масла. У него эффект Майяра случается - сахара карамелизуются, и в бульон выходит совершенно другой вкус. Не вкус столовских вареных щей, а другой, деликатный рассказал он

На второе из постного шеф-повар предлагает рассмотреть вариации с тушением.

Я сейчас внимательнее отношусь к репе, к полбе, к щам томленым, крапиве, как суперфуду. Овощное рагу – тоже чудесно. В тушение стоит добавить немножечко полбы, а вместо мяса добавляем грибы, и получается очень сытное, хорошее блюдо добавил Морозов

Также, продолжил он, можно приготовить постный аналог пельменей, использовав для этого заваренную кипятком кашу. С добавлением грибов, жареного лука и мятого картофеля получается сытная начинка для пельменей.

А на десерт, заметил Морозов, можно приготовить, выпечку с добавлением моркови или морковного сока.